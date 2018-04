Jóia do Racing deseja boa recuperação a Paulinho

Mañana recibimos a @VascodaGama, lamentablemente sin Paulinho, la mayor promesa del fútbol brasileño. Nuestro crack le manda un mensaje. pic.twitter.com/KGyhEExCag — Racing Club (@RacingClub) April 18, 2018

Craque e revelação do Campeonato Carioca, Paulinho passou por uma operação para corrigir uma fratura no cotovelo e ficará de fora dos gramados por cerca de quatro meses.



Na noite desta quinta-feira (19), às 19h15, o Racing recebe o Vasco pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Os argentinos lideram o grupo com quatro pontos. Já a equipe carioca é a terceira colocada, com apenas um ponto conquistado.

Em mensagem no Twitter oficial do Racing na manhã deste sábado, o atacante Lautaro Martínez falou sobre o duelo contra o Vasco neste domingo, pelo Grupo E da Copa Libertadores e elogiou o atacante vascaíno Paulinho."Vai ser um prazer para mim enfrentar o vasco da Gama neste duelo de gigantes e para o Paulinho, que é um craque, desejo uma pronta recuperação para que volte melhor que antes", disse o camisa 10 do clube argentino.