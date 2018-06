Jogo mais visto por italianos foi Brasil x Suíça

A audiência do Mundial na Itália está sendo mais alta este ano, sem a seleção participando do torneio, do que na edição de 2014

Sem a seleção da Itália na Copa do Mundo da Rússia, a audiência italiana no torneio mundial aumentou se comparada à audiência do campeonato disputado no Brasil, há quatro anos.



As 16 partidas da primeira rodada atraíram mais de 64 milhões de telespectadores na TV aberta italiana, 10 milhões a mais do que a edição de 2014, segundo um relatório do grupo Mediaset, responsável por transmitir os jogos em território italiano. Em média, os jogos da edição de 2018 têm 4 milhões de telespectadores.



O jogo mais assistido pelos italianos foi a estreia do Brasil contra a Suíça, que acabou em um empate de 1 a 1. A partida foi acompanhada por 7,64 milhões de pessoas no país.



Um dos fatores para tamanha audiência pode ser o fuso horário da Rússia, já que na edição sediada pelo Brasil, o último jogo do dia começava à meia-noite na Itália.



Em 2018, os jogos estão sendo transmitidos às 14h, 17h e 20h no país europeu.