Jogo entre Inter e Sport fica no 0 a 0

Os dois times terminam com 15 pontos na classificação

A partida entre Internacional e Sport teminou sem gols neste sábado (2). Os times se enfrentaram no Beira-Rio, na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Inter não marca gols pela primeira vez após três jogos.



Ambos os times tiveram chances de gol. O Inter teve dificuldades para furar a marcação. Um dos principais lances aconteceu aos 34 minutos, quando Nico Lopez bateu no travessão.



Os dois times ficam com 15 pontos na classificação. Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Atlético-PR. Já o Inter, joga contra o São Paulo.