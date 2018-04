Jogo entre Flamengo e Santa Fé é transferido para o Maracanã

Na noite desta terça-feira (10), a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou que o duelo entre Flamengo e Independiente Santa Fé, que será realizado na próxima quarta-feira (18), foi transferido do estádio Nilton Santos para o Maracanã.O pedido foi feito pelo próprio clube rubro-negro. Apesar de ter chegado a um acordo para realizar a partida no estádio do alvinegro, o Fla optou pela mudança. O clube não pagará o aluguel do estádio, arcará apenas com os custos de operação. Vale lembrar que a partida será realizada com portões fechados, devido à punição sofrida pelo clube pelos incidentes na final da Copa Sul-Americana, em dezembro do ano passado.Segundo a repórter Gabriela Moreira, da ESPN, o Flamengo também tem a intenção de realizar um treino aberto à torcida na véspera do jogo. Segunda a jornalista, a Conmebol teria dado o aval para a atividade.