Santa Cruz enfrenta o ABC na Arena de Pernambuco

As fortes chuvas que atingiram o Recife castigaram o gramado do estádio do Arruda, e por isso, o Santa Cruz solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de local do jogo contra o ABC-RN, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, para a Arena de Pernambuco. O pedido da diretoria de futebol do clube foi aceito pela entidade nesta terça-feira (24). O horário e a data do jogo foram mantidos, às 16h do próximo sábado (28).



O excesso de chuva, além da utilização do campo para treinos diários e o jogo do último domingo, quando o Tricolor venceu o Atlético-AC por 3 a 1, têm causado muitos danos ao gramado do Arruda, que está bastante encharcado e com muitas poças de água. No ano passado, o Tricolor fez cinco partidas como mandante na Arena de Pernambuco durante o Campeonato Brasileiro da Série B.