Jogo do Brasil e feriado na 2ª mudam horários de serviços: veja lista

Comércio e instituições terão funcionamento alterado e outros não abrirão na sexta-feira (6) e na segunda-feira (9); se o Brasil passar pela Bélgica, terça-feira também entra no 'feriadão'

Com o jogo entre Brasil e Bélgica, às 15h nesta sexta-feira (6), o comércio e algumas instituições fizeram mudanças nos horários de funcionamento. Além disso, há alterações na segunda-feira (9), por causa do feriado no Estado de São Paulo, que comemora a Revolução Constitucionalista de 1932.



O curioso é que se o Brasil passar pela Bélgica jogará a semifinal na próxima terça-feira (10), às 15h, o que aumentará o "feriado" na capital paulista.



Veja, abaixo, as mudanças nos dois dias:

Correios

Durante, os jogos o funcionamento será interrompido. De acordo com os Correios, cada agência segue um cronograma e, para informações sobre endereços e horário de funcionamento, é necessário verificar diretamente no site.



Na sexta-feira (6), regra geral, as agências vão funcionar das 9h às 14h. No feriado estadual do Dia da Revolução Constitucionalista, na segunda-feira (9), os Correios permanecerão fechados. Procon

Na sexta-feira, os Procons encerram as atividades às 12h. Em São Paulo, o órgão não funciona na segunda-feira (9).



Feiras e mercados

As feiras livres, os sacolões e mercados municipais funcionarão normalmente na sexta-feira (6). Já na segunda (9), os horários em São Paulo serão alterados.

A recomendação dada pela Câmara de Dirigentes Lojistas é de que as lojas de rua fechem 30 minutos antes e reabram 30 minutos depois da partida, ou seja, fechem às 14h30 e voltem às 17h30. No entanto, os horários de funcionamento ficam a critério dos estabelecimentos e podem variar de acordo com a conveniência dos lojistas.Na sexta (6), o atendimento ao público nas agências bancárias pelo país vai ocorrer das 9h às 13h. Na segunda-feira (9), em São Paulo, os bancos estão fechados por conta do feriado.