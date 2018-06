Jogo de Copa muda até a programação do Rock in Rio Lisboa

No próximo sábado (30), o Rock in Rio Lisboa vai transmitir, em todas as telas do evento, o jogo entre Portugal x Uruguai. Por conta disso, os horários dos shows serão adaptados em função do horário da partida. Além disso, no último dia da 8ª edição do festival as portas da Cidade do Rock vão fechar uma hora mais tarde – às03h.

No Palco Mundo, o horário dos dois primeiros shows será antecipado para antes do jogo, com Hailee Steinfeld às 16h30, e o furacão Ivete Sangalo no aquecimento para o jogo às 17h45. A apresentação da artista brasileira será transmitido ao vivo pelo Multishow às 13h45 no horário de Brasília. Segue-se a transmissão do jogo Portugal x Uruguai e, depois a festa continua com Jessie J e Katy Perry nos horários inicialmente divulgados - 21h15 e 23h, respectivamente.

Já na EDP Rock Street, onde se localiza o Bosque do Futebol com uma tela gigante para os fãs assistirem ao jogo, o espetáculo de Paulo Flores será antecipado para as 18h15, mantendo-se Batuk às 17h e Selma Uamusse às 15h15. As animações de rua prosseguem no horário previsto.