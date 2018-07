Em plena Copa do Mundo, jogo entre Guarani e Oeste na Arena Barueri registra 757 pessoas e perda de R$ 17 mil

Enquanto o mundo inteiro volta os olhos para a Rússia e acompanha as quartas de final da Copa do Mundo, no Brasil, a Série B do Campeonato Brasileiro também atrai olhares internacionais. Na porta da Arena Barueri, região metropolitana de São Paulo, o japonês Hiro Nagaoka tentava comprar um ingresso para a partida entre Guarani e Oeste, que aconteceu no final da última semana.



"Não tenho ideia do porquê cheguei aqui, só queria assistir a um jogo brasileiro, ver de perto como funciona o futebol local. Então coloquei no Google e essa era a única partida acontecendo hoje", disse Nagaoka ao Destak.



Em sua sexta visita ao Brasil (uma delas foi na Copa do Mundo de 2014), o japonês apaixonado por futebol afirma que mora em São Francisco, nos Estados Unidos, onde joga com brasileiros todos os fins de semana.



"Quando eu tinha 17 anos, vim ao Brasil para treinar no São Paulo Futebol Clube por três meses" conta Nagaoka, que acabou voltando para o Japão antes de se mudar para os EUA, onde se casou, teve dois filhos e hoje trabalha para uma empresa japonesa na quarta maior cidade do estado da Califórnia.



A ansiedade em ver a performance dos jogadores da Série B ocorre por conta de sua admiração pelo futebol sul-americano.



Seu time Kashiwa Reysol, inclusive, tem cinco brasileiros contratados atualmente: Cristiano da Silva, Ramon de Freitas, Diego Oliveira, Éderson Silva e Luís Eduardo dos Santos.



Entre 1994 e 1996, o time foi casa do jogador Careca, o mesmo atacante que vestiu a camisa 9 da Seleção Brasileira nas Copas de 1986 e 1990 e foi campeão brasileiro pelo Guarani em 1978.



Apesar do histórico em comum com o time de Campinas, Nagaoka optou por assistir o jogo na torcida do Oeste que, por jogar em casa, disponibilizou entrada gratuita aos torcedores.



"Quando eu era criança, não haviam times profissionais no Japão. Hoje muita gente gosta de assistir e acho que muito disso se deu pelo fato de bons jogadores e treinadores se mudarem para lá quando teve início a J-League, em 1993. Zico foi um deles, por exemplo. Neste ano, o jogador espanhol Iniesta vai ao Japão após a Copa do Mundo para jogar no Vissel Kobe. Mas para mim, ele é muito velho", brinca Nagaoka.



Com capacidade para receber até 32 mil torcedores, a Arena Barueri registrou um público minguado e prejuízo de R$ 17 mil. A Polícia Militar só abriu os portões faltando 20 minutos para o início da partida válida pela 14ª rodada da Série B e, mesmo assim, deu tempo dos 757 torcedores entrarem antes do juiz dar o apito inicial.



A partida, que terminou na vitória do Guarani por 1 a 0 sobre o Oeste, decepcionou o torcedor. "Achei entediante, esperava mais jogo de cintura, mais futebol. Horrível, até os japoneses ganham desses aí", lamenta Kagaoka.