Jogadores voltam do vestiário para cobrar pênalti marcado pelo vídeo

Durante partida entre Mainz e Freiburg pelo Campeonato Alemão, o árbitro mandou os times voltarem do vestiário para cobrarem penalidade marcada pelo árbitro de vídeo.

"É muito estranho. Já estávamos sentados no vestiário, não consegui acreditar", disse o goleiro do Freiburg, Alexander Schwolow.

O árbitro Guido Winkmann marcou toque de mão na área do Freiburg durante o intervalo por causa do aviso do assistente de vídeo. Ele não havia assinalado a penalidade em um primeiro momento. O argentino De Blasis converteu a penalidade aos 52 minutos do 1º tempo.

"No momento não vi a mão, mas depois de ver as imagens... Definitivamente tinha uma mão. É algo pouco habitual e compreendo o descontentamento do clube", disse Winkmann.



O responsável pelo sistema, Lutz Michael Froelich, indicou que "ninguém quer ver estas cenas. Não é uma boa publicidade, mas neste caso específico não se podia fazer outra coisa".

Até o técnico do Mainz, Sandro Schwarz, admitiu que o tempo da sinalização não foi certo, mas qualificou a decisão de absolutamente correta.