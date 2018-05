Zidane deixa Real Madrid e jogadores reagem nas redes sociais

O técnico francês Zinedine Zidane deixa o Real Madrid após comandá-lo por três anos. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (31).Segundo Zidane, a equipe precisa de mudança para seguir vencendo os campeonatos. Durante o período em que treinou o time, o francês participou de três temporadas, sendo 149 partidas e 104 vitórias. Também foram acumulados nove títulos, incluindo três troféus da Liga dos Campeões.O presidente do clube, Florentino Pérez, também participou da coletiva de imprensa e afirmou estar surpreso com a decisão de Zidane. "Me causou um grande impacto quando fiquei sabendo. Gostaria de convencê-lo do contrário, mas sei como ele é", afirmou.