Jogadores da Suíça fazem provocação política contra sérvios em comemoração

Xhaka e Shaqir representaram com as mãos o símbolo do Kosovo, país não reconhecido pela Sérvia

A partida entre Sérvia e Suíça que aconteceu nesta sexta-feira (22) terminou em 2 a 1 para os suíços. Ao emplacar a bola na rede, os jogadores do time campeão, Xhaka e Shaqiri, fizeram gestos semelhantes. Com as mãos cruzadas no peito, recriaram o símbolo de uma águia de duas cabeças. O ato é considerado uma provocação política contra a Sérvia. Isso porque a águia é o símbolo do Kosovo, país que declarou independência em fevereiro de 2008, mas que não foi reconhecido pelos seus vizinhos: os sérvios.