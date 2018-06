Jogador sueco recebe comentários racistas em rede social

"Não toleramos que um jogador se veja exposto a ameaças e ofensas", afirmou secretário-geral da Federação, Hakan Sjöstrand.



Com três pontos conquistados, a Suécia ocupa o terceiro lugar do Grupo F da Copa do Mundo. Na próxima quarta-feira, às 11h, a equipe decide uma vaga nas oitavas de final contra o México, em Ecaterimburgo.

Após cometer a falta que originou o gol de Toni Kroos, que decretou a virada da Alemanha sobre a Suécia no último sábado (23), o meia sueca Jimmy Durmaz recebeu ataques racistas em suas redes sociais."Posso ser criticado por minha atuação, mas há uma linha que foi cruzada ontem. Quando me ameaçam, quando me chamam de 'cucaracha', demônio árabe, ou terrorista talibã, então passaram longe desse limite. Sou sueco e estou orgulhoso por jogar com a Suécia. Nunca deixarei que nenhum racista destrua esse orgulho. Temos que depreciar qualquer forma de racismo", disse o jogador, que é decendente de turcos e nasceu na Suécia.A Federação Sueca de Futebol condenou o ato e avisou à polícia local sobre as mensagens.