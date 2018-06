Jogador marroquino Amine Harit se envolve em acidente fatal em seu país

O jogador marroquino Amine Harit se envolveu em um acidente de carro que provocou a morte de um pedestre em Marraquexe - informou uma fonte da Federação Marroquina de Futebol.



A vítima, um homem de 30 anos, morreu após o acidente que aconteceu depois da meia-noite. O jogador dirigia uma Mercedes de documentação francesa, disse um porta-voz da polícia à AFP.

Membro da seleção do Marrocos na Copa do Mundo da Rússia, o jogador de 21 anos está em liberdade, mas com passaporte apreendido, segundo o porta-voz.

Uma investigação foi aberta para revelar as circunstâncias exatas do acidente.