Joao Rojas deve estrear contra o Flamengo

Meia equatoriano está regularizado junto a CBF e tem grandes chances de começar como titular

Apresentado nesta semana pelo São Paulo, o meia Joao Rojas deve estrear nesta quarta-feira (18) no duelo contra o líder Flamengo, no Maracanã, na retomada do Campeonato Brasileiro. A situação do equatoriano está regularizada e ele teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.



Com as saídas de Valdívia e Marcos Guilherme, Rojas chega para ocupar o setor ofensivo e desempenhar função semelhante a dos ex-são-paulinos. O jogador, que estava no Talleres-ARG, disputou 14 partidas neste ano, não fez gol, e deu apenas duas assistências.



A passagem pelo futebol argentino foi abaixo do esperado, mas agora o equatoriano, que disputou a Copa do Mundo de 2014, tem a chance de dar a volta por cima no São Paulo.



"Gosto de encarar a marcação, de jogar um contra um. Sou um jogador que gosta de ser atrevido e aproveitar as oportunidades", declarou Rojas na apresentação.