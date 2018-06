Jesus comenta briga por posição com Firmino e não mira artilharia

Centroavante da Seleção também comentou boa relação com Neymar e brincou com amigos que filmou treino

No último domingo, Roberto Firmino entrou aos 22 minutos do segundo tempo no lugar de Gabriel Jesus e marcou o terceiro gol da Seleção Brasileira no amistoso sobre a Áustria. Nesta quinta-feira (14), o camisa 9 canarinho acredita ser benéfica essa briga por posição.



"Nas últimas entrevistas me perguntaram e eu vou deixar bem claro, é um benefício que a Seleção ganha. Hoje, a Seleção tem dois centroavante titulares. É uma briga sadia muito boa, que ajuda quem está jogando a evoluir. Eu fico muito contente que o Firmino venha bem, ajudando a gente. Ele fez uma ótima temporada e isso ajuda também. Se ele estiver jogando, eu vou torcer e se eu jogar, ele vai estar torcendo", afirmou o atacante.



Perguntado se mirava a artilharia da Copa do Mundo e quem seriam os principais adversários na briga pela chuteira de ouro do Mundial, o atacante desconversou.



"Difícil citar nome de artilharia, porque tem muitos jogadores que têm essa possibilidade. Claro que seria muito bom ser artilheiro, mas eu dou importância maior para o coletivo. Eu estou ali para fazer gol, claro, mas minha meta é outra", se esquivou Jesus.



Em 2014, Gabriel Jesus estava no Jardim Peri, em São Paulo, pintando as ruas às vésperas do Mundial. Quatro anos depois, o jovem de 21 anos é titular da Seleção, fazendo companhia a Neymar, maior estrela do futebol brasileiro, no ataque canarinho.



"Há dois anos eu não o conhecia pessoalmente. Fui conhecê-lo nas Olimpíadas. Ele me tratou muito bem, tratou minha família muito bem. Isso que conta bastante, independente de resultado dentro de campo. Sempre me deu conselhos, isso é muito importante e conta bastante. Acredito muito que você tendo uma amizade fora de campo, você leva para campo e as coisas fluem. Você dá a vida, cada um corre pelo outro", comentou o atacante.



No treino da última quarta-feira, um amigo do camisa 9 fez um vídeo mostrando uma parte do treino fechado da Seleção Brasileira e acabou entregando a formação de Tite, com Willian formando o quarteto ofensivo com Neymar, Jesus e Coutinho.



"Eu acertei a cabeçada, foi bom. Imagina se eu tivesse errado [risos]. Meu amigo é novo, não teve uma experiência em saber que não podia. Ainda bem que ele não colocou nada tático, aí eu ia levar bronca", brincou Jesus.



Confira as declarações de Gabriel Jesus na entrevista desta quinta-feira (14):



Bom retrospecto em estreias

"Por mais que eu tenha conseguido tirar de letra minhas estreias, tranquilo não é. Se tratando de Copa do Mundo, bate um pouquinho de ansiedade, assim como é jogar em clubes, mas vou procurar ficar tranquilo."



Brasil não está em clima de Copa do Mundo?

"Todos nós somos torcedores e sabemos que a gente quer que nosso país ganhar. Nos lugares que eu estou vendo, a torcida está se programando para assistir aos jogos. Temos que nos unir porque o apoio dos brasileiros vai fazer a diferença para nós."



Sobre ser o único do quarteto ofensivo sem experiência em Copa do Mundo

"Todo mundo se conversa aqui, todos passam experiência, todos ajudam. Mais que um time, somos uma família. Vamos enfrentar uma Copa do Mundo juntos em busca de vencer."



Sobre ser um atacante que marca lá na frente

"Eu sempre fiz isso. Sempre me dediquei, ajudei a equipe muito e esempre vou fazer, até onde meu corpo deixar. Uma roubada de bola, uma pressão, isso conta muito para o time retomar a posse. Hoje a Seleção vem mostrando que podemos ser eficiente sem a bola também."



Tranquilidade na Seleção

"É bom quando está assim. Uma coisa que o professor cobra bastante é estar sempre mentalmente fortes e isso ajuda bastante a gente."



Sobre amigo ter filmado parte do treino fechado

Sobre estar pintando a rua na Copa de 2014

"Acho que isso não é nem questão de sofrimento, é de ser brasileiro. Muitos que estão aqui na Seleção pintaram rua, torceram para o Brasil na Copa. Não trato isso como sofrer. Temos que torcer sempre, independente de como for a situação da Seleção. Nós queremos sempre estar no topo. Acredito que isso traz um orgulho, você mostrar que conseguiu atingir seu sonho."



Sombra do Firmino

Sobre ele, Neymar, Willian, Paulinho e Coutinho terem marcado 72% dos gols da Era Tite

"Os números apontam. Hoje, o coletivo do Brasil é muito forte. A gente vem jogando e mostrando que os que entram ajudam. O professor substitui e o nível continua o mesmo, ou até mais alto. Os números apontam que essas pessoas estão ali fazendo gols, mas tem também os que roubam bolas, que defendem. Acho que o coletivo é muito forte. Para a bola chegar limpa para os atacantes, o passe tem que ser bom lá atrás."



Jogadores olham como o mais novo ou como o camisa 9?

"Como o mais novo, mas sacanagem nunca fizeram [risos]. O ambiente é perfeito, brincadeiras vão existir. me olham como um garoto, que eu sou, que vem querendo ajudar."



Responsabilidade de representar nesse momento do país

"Se trata de Copa do Mundo. Não só o Brasil, como o mundo para. Sabemos da situação do Brasil, que não é de hoje. Brasileiro, quando entra no assunto de futebol, o debate vai longe."



Artilharia da Copa

"Difícil citar nome de artilharia, porque tem muitos jogadores que têm essa possibilidade. Claro que seria muito bom ser artilheiro, mas eu dou importância maior para o coletivo. Eu estou ali para fazer gol, claro, mas minha meta é outra."



Número de derrotas dos jogadores

"Números estão aí, mas às vezes não mostram o que é realmente. No Manchester City, eu não jogo sozinho, tenho meus companheiros."



Orgulho da família sobre ele

"Feliz porque sei que estou fazendo o certo. Não só porque estou prestes a disputar uma Copa do Mundo e sim porque eu sou uma pessoa do bem, minha mãe me deu muita educação. Se orgulham mais por causa disso, porque eu me tornei um homem."



Como está a mãe para sua primeira Copa?

"Faz tempo que ela não comenta comigo sobre impedimento. Minha mãe é a pessoa mais importante para mim. Fico muito feliz de ter meus irmãos, amigos, sobrinhos perto de mim. Sabemos o quanto a família é importante nos momentos felizes ou tristes. Com a família perto, você fica mais feliz."



Entrosamento do quarteto ofensivo

"Mesmo antes dessa escalação, eu sou bem acionado. Não só por causa do quarteto. Meu foco é ajudar a equipe de alguma forma. Seja com gols, assistências ou carrinhos. O nosso foco é o coletivo. O coletivo indo bem, o individual vai aparecer. A artilharia é uma consequência."



Os jogadores veem outros jogos?

"Quando dá eu assisto sim. A abertura não para assistir porque estava treinando. Eu gosto de assistir, independente do país. Às vezes não assisto inteiro."



O time precisa correr mais com essa formação?

"Correr mais é no sentido de ajudar a equipe, mesmo que for para recompor. Nosso foco é esse, ajudar, estar mentalmente fortes. É tentar recueprar a bola o mais rápido possível. Nosso time tem qualidade, gosta de jogar com a bola."



Acha que esse quarteto pode se colocar como o maior da história?

"É difícil falar porque cada um tem sua história e eu quero colocar meu nome na história do Brasil. Mas não é porque eu vou colocar meu nome que eu vou apagar o de outro. Nós, brasileiros, temos que reconhecer nossos ídolos, nossas referências. Acho que todos aqueles que ganharam muita coisa com a camisa da Seleção estão torcendo para que a gente possa ter nosso nome guardado com vitórias. Não quero apagar o nome de ninguém, quero colocar junto"



Renovação de Tite idenpendente de resultado

"Eu nunca gosto de falar de futuro, gosto de viver o presente. Prefiro apenas falar do presente, o futuro a Deus pertence. O Tite está fazendo um excelente trabalho, independente de resultado. Não sei os antecessores dele, porque não tive aqui, mas com ele estou vendo que funciona bastante. O futuro é complicado falar."



Relação com Neymar

Sonha com uma final contra a Alemanha e onde estava no 7 a 1?

"Um dia eu sonhei ser jogador, um dia eu sonhei disputar um Brasileirão, um dia eu sonhei jogar na Europa, um dia eu sonhar jogar na Seleção, um dia eu sonhei estar na Copa. Estou vivendo meus sonhos. Sonhar, a gente sonha com tudo. Nunca vou sonhar com uma final com tal seleção. Quero estar na final e ganhar, independente da Seleção. Estava no Peri, que é onde sempre assisti aos jogos na Copa".



Como acha que a Suíça vai jogar?

"Ainda não entramos em assunto da Suíça na verdade, mas temos dois dias para trabalhar em cima da Suíça. Desde o último amistoso estamos trabahando. Mas mais especificamente da forma de jogar da Suíça, vamos trabalhar. Eles têm jogadores de alta qualidade, tem sua qualidade tática, jogam com duas ou três formas diferentes. Não tem como você prever de que forma eles vão jogar. Temos que entrar ligados se vão jogar com o plano A ou B deles e pra gente conseguir fazer uma bela partida."



O que é jogar uma Copa do Mundo em uma palavra?

"Incrível. Até porque na verdade eu não joguei ainda [risos]. No final eu te respondo."