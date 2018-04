Jeremias busca titularidade no Santa Cruz

"A briga é sadia no dia a dia. Quem estiver melhor vai jogar. A gente sempre procurar estar bem concentrado para quando a oportunidade for dada, aproveitar. Mas temos que aproveitar ao máximo a cada dia independente de quem for jogar", declarou.

Autor do gol do Santa Cruz no empate em 1 a 1 no clássico contra o Náutico, na Arena de Pernambuco, pela estreia da Série C, no último domingo, o meia Jeremias espera voltar a ser titular para ganhar sequência no time.

"Fico feliz por voltar a jogar, ainda mais marcando gol em um clássico. Dá um gostinho a mais, ajudando meus companheiros a conquistar um ponto valioso. Trabalhamos para conquistar uma vaga no time. Venho me dedicando nos treinamentos para receber oportunidade", afirmou Jeremias.



Após a saída de Júnior Rocha do cargo de técnico, enquanto um novo profissional não é contratado para comandar o time, o Santa Cruz vai sendo trabalhado interinamente pelo auxiliar-técnico Adriano Teixeira. Foi ele quem comandou os treinos em dois expedientes nesta terça-feira. " "Adriano conversou com a gente. Não falou muito, mas deixou claro que a vida segue. Temos confiança que, por ser da casa, ele vai nos ajudar muito. Temos uma semana de treinos, o Adriano pode ajustar alguns pontos para o jogo dentro de casa. Precisamos vencer e tenho certeza que os próximos dias serão produtivos", disse Jeremias.

A última vez que o atleta de 21 anos havia começado uma partida em campo havia sido contra o CRB-AL, pela Copa do Nordeste, no dia 10 de março, quando o Tricolor empatou em 1 a 1.