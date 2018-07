Jefferson pode ter que passar por cirurgia

Goleiro segue em observação no hospital e, caso precise operar, ficará até 35 dias de fora

Após ter que deixar o clássico contra o Flamengo por conta de um encontrão com o meia Lucas Paquetá no segundo gol rubro-negro no último sábado, o goleiro Jefferson segue internado. De acordo com o médico que o acompanha, o jogador do Botafogo sofreu uma fratura na cartilagem da tireoide e pode passar por uma cirurgia para corrigir o problema.



"Nunca vi essa lesão em atleta. É comum em acidente automobilístico, quando o pescoço vai de encontro ao volante. Prefiro aguardar para definir o que faremos. Meu pensamento de cirurgia é pequeno, mas se for necessário, faremos. Até sexta-feira, vamos decidir. A dificuldade respiratória que ele tinha e dor já não existem mais, mas ele tem dificuldade de fala. As cordas vocais precisam movimentar e uma entrar em contato com a outra, mas uma delas está com uma paralisia traumática", disse o otorrino Augusto César, em entrevista à Rádio Globo.



Augusto, que fez parte do corpo médico da CBF no ciclo para a Copa do Mundo de 2014, afirmou que, em caso de cirurgia, o goleiro pode levar até 35 dias para voltar aos treinos.



Mensagem a Paquetá



Na última segunda-feira, Lucas Paquetá gravou um vídeo pedindo desculpas a Jefferson e desejando boa recuperação. Por meio de uma rede social, o goleiro isentou o meia rubro-negro de culpa no lance e tranquilizou os torcedores do Botafogo.



"Já estou melhor e ficarei mais alguns dias aqui no hospital apenas por precaução médica. Um abraço especial ao amigo Lucas Paquetá, recebi seu vídeo e sei que não foi intencional, são coisas do futebol. Fica na paz e que Deus abençoe sua carreira!", escreveu Jefferson.