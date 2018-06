Japão surpreende e vence a favorita Colômbia

Em uma cobrança de falta no estilo Ronaldinho Gaúcho, Quintero bateu rasteiro por baixo da barreira e a bola entrou no cantinho. O goleiro Kawashima até tentou dizer que não entrou, mas o relógio do juiz e o telão do estádio mostraram que a bola entrou e muito.



E quem achou que o segundo tempo ia continuar pegado, acertou. As duas seleções não pararam um minuto de atacar. Chances perigosas para os dois lados. Em uma delas, o Japão conquistou um escanteiro e, após a cobrança, Osako subiu mais que todo mundo e colocou a bola no cantinho, de cabeça. 2x1.



E, mesmo com um a menos a partida inteira, a Colômbia continuou no ataque mas não conseguiu marcar o gol de empate no jogo de estreia da Copa. Essa foi a primeira vitória de uma seleção asiática sobre uma sul-americana na história da Copa do Mundo.



Na próxima rodada, o Japão pega o Senegal e a Colômbia enfrenta a Polônia.

