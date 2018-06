Japão, Senegal e Colômbia brigam por duas vagas

Três seleções ainda sonham em avançar às oitavas da Copa do Mundo da Rússia

Três seleções ainda sonham em avançar às oitavas da Copa do Mundo da Rússia. Pela última rodada do grupo H, Japão, Senegal e Colômbia disputam duas vagas.



Líder da chave, a seleção japonesa enfrenta a eliminada Polônia, hoje às 11h, em Volgogrado, e com um empate se garante na próxima fase do Mundial. Caso se classifique, o Japão já iguala as campanhas de 2002 e 2010, as melhores alcançadas pelo país asiático em Copas.



No outro duelo da chave, no mesmo horário, Senegal e Colômbia jogam em Samara. A equipe sul-americana precisa vencer para se classficar sem depender de outro resultado. O empate só servirá se o Japão for derrotado pela Polônia, que não tem mais chances de avançar.



Recuperado de lesão no tornozelo, o goleiro Ospina está confirmado para o jogo.