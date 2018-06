Japão se classifica mesmo com derrota

Japoneses alcançaram a classificação no número de cartões. Polônia se despede com vitoria

O Japão entrou em campo contra a Polônia, em Volvogrado, precisando apenas de um empate para a alcançar a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo.



Já eliminada, a Polônia foi para o confronto querendo apagar a má impressão que deu nas duas primeiras partidas. E parecia que o time polonês lutava pela classificação e o japonês estava eliminado.



Todas as melhores chances de gol da partida foram dos europeus. Em uma delas, o goleiro japonês Kawashima fez um verdadeiro milagre, tirando uma bola que já tinha passado metade da linha de gol.



Pressionando, a Polônia marcou com Bednarek que aproveitou cobrança de falta precisa. O Japão não conseguia sair da pressão polonesa, mesmo precisando de um gol para deixar a situação mais tranquila.



Os japoneses alcançaram a classificação por terem tomado menos cartões que os senegaleses. Ficaram em segundo no grupo. A Colômbia se classificou em primeiro.