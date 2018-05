Japão e Catar participarão do torneio no Brasil em 2019

As seleções do Japão e do Catar vão disputar a Copa América de 2019, que será disputada no Brasil, como convidadas, anunciou a Conmebol nesta sexta-feira (4), depois dos dois países confirmaram oficialmente suas participações.

"A presença de ambas seleções obedece o alto interesse da Confederação Asiática de participar em competições da Conmebol e ao compromisso da Confederação Sul-Americana em ajudar o desenvolvimento do futebol no mundo", indicou a entidade em comunicado.

A Copa América vai ser disputada entre junho e julho de 2019.

A Copa América é o torneio de seleções mais antigo do mundo, sendo disputado pela primeira vez em Buenos Aires, em junho de 1916. A edição de 2019 será a quinta organizada no Brasil



O maior campeão do torneio é o Uruguai com 15 títulos, a Argentina aparece em 2º (14 taças) e o Brasil é o 3º (8 troféus).