James Rodríguez começa estreia da Colombia no banco

Em jogo de abertura do grupo H, meia que era dúvida para o jogo até segunda-feira (18), não começa a partida entre os titulares

A seleção da Colômbia, que abrirá a primeira rodada do Grupo H contra o Japão nesta terça-feira (19), não contará com o craque e principal jogador James Rodríguez iniciando o jogo. Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (18), pelo técnico da equipe José Pékerman, o jogador era dúvida na estreia por desgaste muscular.



"Estamos esperando para ver o que os médicos dirão depois do último exame", explicou o treinador, "sempre esperamos até o último minuto antes de decidir".



Na partida que se inicia às 9h (horário de Brasília) em Saransk, Rodríguez começará no banco de reservas.



Antes da Colômbia entrar em campo, o artilheiro da Copa do Mundo de 2014 postou palavras de incentivo ao time nas redes sociais.