James Rodríguez está fora da partida contra a Inglaterra

O meio-campista colombiano James Rodríguez não enfrentará a Inglaterra, no jogo de logo mais, às 15h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O camisa 10 da equipe não se recuperou de lesão sofrida no jogo contra o Senegal, na última partida da fase de grupos.Sem seu principal jogador, o treinador José Pékerman iniciará a partida com Jefferson Lerma. A outra alteração na equipe sul-americana é a entrada de Wilmar Barrios na vaga de Carlos Sánchez, também no meio.