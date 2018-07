Jair Ventura está fora do Santos

A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jair Ventura não é mais treinador da equipe profissional. O Clube agradece o profissionalismo do técnico durante o tempo em aqui esteve no comando do Peixe. pic.twitter.com/8XAlEMlbSr — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 23 de julho de 2018

O Santos anunciou nesta segunda-feira (23) a saída de Jair Ventura do comando técnico da equipe alvinegra. Contratado no início do ano, o treinador esteve à frente do time por 34 jogos, contabilizando 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas.O comandante fazia trabalho fraco no Campeonato Brasileiro. O Santos é 15º colocado na tabela, com apenas quatro vitórias em 13 jogos. A última partida de Jair à frente da equipe foi o empate sem gols contra a Chapecoense no último domingo (22).O treinador venceu apenas uma partida das últimas cinco disputadas no torneio nacional e está somente um ponto acima do América-MG, primeiro time na zona de rebaixamento, com 14 pontos.Caso a diretoria não contrate outro treinador até a próxima quarta-feira (25), quando o Santos enfrenta o Flamengo pelo Brasileiro, Luciano Santos, do sub-17 do clube, comandará a equipe interinamente.Nos treinos desta segunda-feira, Serginho Chulapa, membro da comissão técnica permanente do clube, esteve à frente dos trabalhos.Além do Brasileiro, a equipe da Vila Belmiro também está na disputa das oitavas de final da Libertadores e das quartas de final da Copa do Brasil.