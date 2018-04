Jaílson é absolvido pelo TJD-SP e poderá jogar decisão

Goleiro palmeirense, que era julgado por declarações dadas após clássico, está liberado para a segunda partida da final do estadual, contra o Corinthians

O goleiro do Palmeiras Jaílson foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e está liberado para entrar em campo no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, no próximo domingo (8).



O atleta de 36 anos, que era julgado pelas declarações dadas após o clássico contra o rival alvinegro, ainda na fase de grupos do torneio estadual, teve sua pena reduzida para dois jogos, já cumpridos, em decisão por cinco votos a um.



A equipe alviverde venceu a primeira partida da final do Paulista, em Itaquera, por 1 a 0, e receberá o Corinthians no próximo domingo (8), podendo até empatar para faturar o título.