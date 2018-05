Jadson faz três, Corinthians goleia por 7 a 2 e avança

Meio-campista brilhou no massacre sobre o Deportivo Lara, na Venezuela

Com Jadson em noite inspirada, o Corinthians bateu o Deportivo Lara por 7 a 2, nesta quarta-feira (17), na Venezuela. O meia foi o principal destaque ao marcar três gols e colocar o alvinegro de Parque São Jorge nas oitavas de final da Libertadores da América.



O show do camisa 10 do Corinthians começou aos 10 minutos de jogo. Em contra-ataque de Pedrinho, Jadson recebeu, entrou na área e fez um belo gol.



Rodriguinho ainda teve a chance de ampliar após dois minutos, mas errou o alvo. A noite era mesmo de Jadson que fez o segundo em cobrança de pênalti, sofrido pelo próprio Rodriguinho.