Suíça corre atrás da classificação contra a já eliminada Costa Rica

A Suíça, com quatro pontos, entra em campo contra a já eliminada Costa Rica, em Nijni Novgorod, nesta quarta-feira (27), às 15h, em busca de uma vitória para garantir sua vaga nas oitavas de final.





Segunda colocada da chave antes da rodada final, a Suíça precisa de uma vitória para garantir a vaga nas oitavas de final sem depender de outro resultado. Caso não vença , tem que torcer para o Brasil, líder do grupo, vencer a Sérvia, em Moscou. Os suíços serão os primeiros do grupo se venceram seu jogo e o Brasil tropeçar, ou, então, se tiverem um saldo de gols superior ao da seleção de Tite.

"Para mim o primeiro objetivo é preparar o meu time. Hoje tentamos falar sobre nossos adversários, porque não é um rival fácil, vão chegar com um grande orgulho, com vontade de levar um ponto. Nós vamos fazer o que podemos para ganhar e o que acontecer no outro jogo saberemos em seu momento. Não quero calcular isso. E sim focar no meu resultado", disse o técnico Vladimir Petkovic.Os jogadores da Costa Rica buscam uma vitória de honra. A equipe não conseguiu vencer um jogo e nem mesmo balançar as redes nos dois primeiros jogos. "Queremos ganhar por nosso próprio orgulho, ter uma alegria no que resta, temos um país a representar, uma família também e queremos terminar da melhor maneira possível", destacou o jogador.

Com duas derrotas - contra Sérvia (1-0) e Brasil (2-0) - a campanha da Costa Rica ficou bem abaixo do que fizeram em 2014, quando eliminaram três campeões do mundo e caíram apenas para a Holanda, nos pênaltis, nas quartas de final. Uma vitória costarriquenha sobre os suíços seria benéfica para o Brasil, uma vez que, com isso, a Seleção Brasileira precisaria apenas de um empate contra a Sérvia para garantir a primeira colocação do Grupo E.