Já classificado, Santos perde no Uruguai

Antes de entrar em campo, equipe da Vila Belmiro já havia garantido vaga devido ao empate sem gols entre Real Garcilasso e Estudiantes

Com uma fraca apresentação, o Santos perdeu para o Nacional-URU por 1 a 0, nesta terça-feira (1º), em Montevidéu, pela penúltima rodada de fase de grupos da Libertadores da América.



O resultado não fez tanta diferença porque mesmo antes de entrar em campo, a equipe da Vila Belmiro já havia se classificado às oitavas de final, pois Real Garcilasso e Estudiantes empataram em 0 a 0, também nesta terça-feira e não podem mais alcançar o Santos.



Precisando vencer para continuar sonhando com a classificação, o Nacional começou melhor, pressionou, mas não criou muitas chances reais. O lance mais perigoso da equipe uruguaia saiu só aos 35 minutos de primeira etapa.



De Pena arriscou de longe, Vanderlei espalmou, e no rebote o volante Romero, sem goleiro, acertou a trave do Santos.



O Santos pouco assustava, principalmente por causa do baixo rendimento de Copete e Gabigol, que haviam se destacado na vitória contra o Estudiantes, na Vila Belmiro. O único que tentava algo era o garoto Rodrygo.



O Nacional voltou do intervalo com a mesma de determinação e conseguiu abrir o placar. Leandro Barcia, que havia entrado no intervalo, aproveitou cruzamento e mandou para o gol do Santos.



No restante da partida, a equipe de Jair Ventura pouco fez para tentar o empate e garantir a primeira colocação do grupo 6.



O próximo compromisso do Santos será no domingo (6) contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.