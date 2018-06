Já classificada, França mira liderança do grupo

Em coletiva, lateral Sidibé explica que fechar primeira fase no topo daria mais confiança para a equipe no mata-mata

Djibril Sidibé, lateral da Seleção Francesa, revelou em entrevista coletiva que, mesmo com a equipe já classificada, terminar a primeira fase do Mundial líder do Grupo C daria mais confiança nas oitavas de final.



O camisa 19 explicou que já começou a estudar a Dinamarca, próxima e última equipe adversária da fase de grupos. O jogo acontece em Moscou na próxima terça-feira (26), às 11h (horário de Brasília) e o empate já garante a liderança francesa na chave.



"Nós começamos a analisar a Dinamarca, mas vamos realmente começar a trabalhar nisso 48 horas antes da partida" conta o jogador, que atualmente defende o Monaco "nós já conhecemos alguns jogadores deles muito bem, como Eriksen, Jorgensen e Kjaer".



Austrália e Peru dividem o mesmo grupo da França e Dinamarca, com 1 e 0 pontos, respectivamente. As duas equipes disputarão o último jogo da primeira fase da Copa do Mundo da Rússia também na terça-feira (26), às 11h (horário de Brasília), em Sochi.