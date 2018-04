Isner derrota Zverev e conquista o Masters 1.000 de Miami

Norte-americano faturou seu primeiro título na temporada

O tenista norte-americano John Isner (17ª do ranking) saiu atrás, mas venceu o alemão Alexander Zverev (5º do mundo), por 2 sets a 1, parciais de 7/6, 6/4 e 6/4, e ficou com o título do Masters 1.000 de Miami. Foi a primeira vez que Isner conquistou um torneio deste nível.



Aso 32 anos e 11 meses, Isner se tornou o jogador mais velho a conquistar um título de Masters 1.000 na carreira. Antes disso, o recorde era de Ivan Ljubicic, que faturou Indian Wells em 2010, aos 31 anos.



Isner e Zverev já haviam se enfrentado em três duelos, todos com vitória do alemão. Mas dessa vez, a história terminou com um final feliz para o norte-americano.



Com a conquista, Isner vai saltar da 17ª posição para a 9ª no ranking mundial. Já Zverev, de apenas 20 anos, voltará a ser 4º do mundo.