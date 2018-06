Islândia é somente terceira estreante a não perder neste século

No período, apenas Senegal, na Copa da Coreia do Sul e Japão, e Gana, no Mundial da Alemanha, conseguiram avançar às oitavas de final.



Na próxima segunda-feira (18) o outro estreante da Copa da Rússia, Panamá, ira enfrentar a Bélgica, em confronto pelo grupo G.



Fechada contra craques

Nos últimos dois anos, a Islândia enfrentou Cristiano Ronaldo, em amistoso contra Portugal em 2016, e Messi, no confronto deste sábado (16), e não foi vazada pelos craques.



O português finalizou 11 vezes mas não conseguir marcar um gol na equipe nórdica. Já Messi, teve até pênalti mas não conseguiu anotar.

O empate da equipe da Islândia com a Argentina, neste sábado (16), em 1 a 1, foi um feito pouco comum para um estreante na Copa do Mundo. Nos últimos cinco Mundiais, o país nórdico foi apenas o terceiro a não perder em seu primeiro jogo.Da Copa da Coreia do Sul e Japão (2002) para a frente, somente Trinidad e Tobago, em 2006, conseguiu empatar na estreia com a Suécia, por 0 a 0. Já o Senegal, venceu seu primeiro jogo, em 2002, contra a França, por 1 a 0.Bósnia, em 2014, Angola, Costa do Marfim, Gana, Togo e Ucrânia, em 2006, além de China, Equador e Eslovênia, em 2002, perderam seu jogo inaugural.