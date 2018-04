Iraque sedia seu 1º jogo em mais de 20 anos

O Iraque sediará nesta terça-feira (9) pela 1ª vez em mais de 20 anos, jogo válido por uma competição internacional, após receber autorização da Fifa.

Alguns meses depois do país anunciar a vitória sobre os jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI), o Al Zawraa, mítico clube da capital iraquiana, receberá em Karbala, ao sul de Bagdá, o Al Ahed, de Beirute, pela Copa de Clubes da Confederação Asiática (AFC).

Além do resultado da partida, a simples participação no torneio já é uma vitória para o Iraque, que não pode disputar jogos oficiais desde os anos 1990.

"Antes, eramos privados de assistir às façanhas internacionais de nossa equipe por causa da proibição de jogar no Iraque", lembra Majid, torcedor do Al Zawraa. "Agora, poderemos reviver a atmosfera dos grandes jogos", comemora.

Em 17 de março, o Iraque conseguiu a retirada da punição imposta pela Fifa para jogos internacionais no país.



Orgulho

Somente três cidades foram autorizadas a receber jogos, devido às melhores condições de segurança e à presença de estádios mais modernos nos padrões Fifa.

As cidades são Erbil, capital do Curdistão, Basra, no extremo sul do país e com o maior e mais moderno estádio (65 mil espectadores), e Karbala, onde está o segundo maior estádio do país (30 mil torcedores), que custou US$ 100 milhões.