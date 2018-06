Na véspera do confronto entre os times, a torcida do Irã resolveu atrapalhar o sono dos jogadores adversários; Cristiano Ronaldo apareceu na janela para reclamar do barulho

Os jogadores da seleção portuguesa, que entram em campo nesta segunda-feira (25) contra o Irã em um confronto decisivo pela última rodada do Grupo B da Copa do Mundo às 15h (horário de Brasília) - onde o vencedor estará nas oitavas de final e o perdedor volta para casa -, tiveram uma noite difícil neste domingo.



Além de terem que lidar com a ansiedade, o grupo não conseguiu dormir com a barulheira provocada por uma festa feita por torcedores iranianos, na porta do hotel onde os jogadores de Portugal passaram a noite.



A estrela do time, Cristiano Ronaldo chegou a aparecer na janela pedindo aos torcedores que parassem com o barulho, fazendo gestos indicando que não estava conseguindo dormir. A Federação Portuguesa de Futebol teve que pedir a intervenção das autoridades que, criaram um perímetro de segurança para afastar os iranianos para permitir o sono dos jogadores.