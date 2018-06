Com gol contra nos acréscimos, Irã vence Marrocos

Com gol contra aos 49 minutos, o Irã bateu o Marrocos por 1 a 0, no estádio de São Petersburgo, nesta sexta-feira (15), pelo grupo B da Copa do Mundo da Rússia. A seleção iraniana conquistou a sua segunda vitória na história das Copas e ainda derrubou invencibilidade de 18 partidas do Marrocos.





O Marrocos continuou trocando passes e tentando envolver os iranianos. Harit teve boa chance, invadiu a área, mas parou no goleiro Beiranvand. A pesar da pressão, a equipe comandada pelo técnico Herve Renard não conseguiu traduzir isso em gols.



No final do 1º tempo, o Irã quase abriu o placar. Em uma roubada de bola na defesa, a seleção iraniana sai rápida no contra-ataque. Azmoun fica na cara do gol e chuta, El Kajoui defende, a bola volta para Harit, que bate meios em jeito, e o goleiro do Marrocos tira novamente.



A partida ficou mais equilibrada na etapa complementar. O Marrocos tinha mais posse de bola, mas não criava tanto, já o Irã arriscava os lançamentos longos, em muito sucesso.



A seleção marroquina ainda perdeu o atacante Nordin Amrabat, que em disputa de bola, bateu a cabeça e perdeu sentido. Sem condições de voltar, ele foi substituído por Sofyan Amrabat.



Nos acréscimos, o Irã fez o único gol do jogo. Depois de cobrança de falta, o atacante marroquino Bouhaddouz desviou de cabeça contra o próprio gol.

Com alguns jogadores um pouco mais talentosos, a seleção marroquina começou melhor, criou algumas chances e deu trabalho para a defesa do Irã.Em um das boas oportunidades, a bola ficou pipocando na área depois da cobrança de falta. Belhanda tentou finalizar, foi travado e a bola sobrou para o zagueiro Benatia, que chutou, o goleiro do Irã defendeu e a zaga afastou.