Tribunal arquiva investigação sobre interferência externa na final

O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP) decidiu arquivar o processo que investigava interferência externa na decisão do Campeonato Paulista, disputada entre Palmeiras e Corinthians, no dia 8 de abril, no Allianz Parque.



Para o procurador do TJD, Marcelo Monteiro, "a tese da influência externa sequer se mostrou minimamente provada" e "não há qualquer indício mínimo de materialidade ou autoria".



Com isso, a denúncia será arquivada. Porém o Palmeiras pode recorrer decisão.

"Fatos novos poderão ensejar outra investigação. Essa, particularmente, está encerrada a partir do momento da entrega do relatório com os apontamentos que fizemos", destacou Monteiro.