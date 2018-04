Invencibilidade à prova

Vera Cruz tenta manter invencibilidade

O Vera Cruz volta hoje às quadras, pela Liga de Basquete Feminino, contra o Uninassau, no ginásio da Ponte Preta, às 19h30, quando as meninas do basquete tentarão manter a invencibilidade na competição.



Após vencer o Blumenau, em Santa Catarina, por 68 pontos a 59, o time campineiro manteve a liderança e a invencibilidade no campeonato, acumulando 28 pontos em 14 jogos. Na ocasião, a cubana Ariadna foi o destaque do time ,com 20 pontos e 12 rebotes.



A vitória também rendeu uma marca histórica para Karla Costa. Com 11 pontos, sendo 3 bolas de três, a ala do Vera Cruz Campinas ultrapassou a marca dos 2 mil pontos em sua carreira na LBF, tornando-se a terceira a atingir o feito registrado anteriormente por Ariadna (2.556) e Jaqueline (2.211).



A partida contou ainda com uma torcedora ilustre, a ex-jogadora Janeth, da Seleção Brasileira de Basquete.