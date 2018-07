Invasão de torcedores cancela reunião no Botafogo

Homenagem ao presidente e a Rede Globo

Presidente do conselho, Dr Jorge Aurélio, passa mal.#BOTAFOGO #OcupaGeneral pic.twitter.com/Xs378RGx2s — Repórter de Pista (@eduardopintobfr) July 25, 2018





Durante a manifestação, alguns torcedores soltaram bombas e foram repreendidos por outros manifestantes. O clima ficou pesado quando alguns deles começaram a invadir a sede do clube, paralisando a reunião. O presidente do Conselho, Jorge Aurélio Domingues, passou mal e precisou ser retirado do local.



Nesta quinta-feira, o Botafogo, que ocupa 12ª posição do Campeonato Brasileiro, enfrenta a Chapecoense, às 19h30, no estádio Nilton Santos, pela 15ª rodada da competição.

Na noite da última quarta-feira (25), cerca de 100 torcedores do Botafogo realizou um protesto em frente à sede de General Severiano, no bairro que tem o mesmo nome do clube, quando o Conselho Deliberativo tentava aprovar a antecipação de receitas.