Invasão de moscas, bonecas russas e zica colombiana: veja os bastidores da Copa

A quantidade de mosquitos em Volgogrado incomodou os torcedores que assistiram à partida entre Inglaterra e Tunísia na segunda (18). As autoridades liberaram o uso de inseticidas ao redor do estádio, mas isso não impediu que uma jornalista interrompesse uma transmissão ao vivo devido a quantidade de insetos.



Boneca Russa

No país anfitrião da Copa, proliferam as bonecas russas com a imagem dos jogadores, especialmente astros com o inglês Harry Kane. "Tenho que conseguir uma", afirmou o craque do Tottenham, que, no entanto, não deixou de reclamar dos traços de seu desenho nelas. "'Me desenharam um pouco gordo", explicou.













































Zika colombiana

O cantor Maluma, que está na Rússia para a Copa do Mundo, teve seu quarto de hotel invadido nesta terça-feira (19). Segundo a imprensa local, um homem se passou por convidado do artista e furtou cerca de US$ 800 mil em itens que incluem jóias e relógios. No mesmo dia, a Colômbia perdeu de 2 a 1 para o Japão. A derrota para o time asiático fez a cantora Shakira se expressar nas redes sociais.

