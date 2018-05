Internautas não perdoam improvisação em treino do Vasco

Clube coloca mesa e cadeira de plástico na grama para jogador conceder entrevista coletiva

Após a vitória sobre o América-MG no último sábado, o Vasco se reapresentou na manhã desta segunda-feira (7) visando o confronto contra o Bahia pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Uma imagem chamou o atenção ao final da atividade.



Com uma mesa e uma cadeira de plástico, o clube improvisou uma sala de imprensa no gramado de São Januário para o zagueiro Werley dar entrevista aos jornalistas. A repórter Camila Carelli, da Rádio Globo, postou em suas redes sociais a foto do jogador dando entrevista e os internautas não perdoaram a situação.





De volta ao trabalho. Coletiva do Werley, no CT. #FutGloboRadio pic.twitter.com/JBAEj1KgwS — Camila Carelli (@Mila_Carelli) May 7, 2018

Pegaram a mesa do Canal da CL emprestada pra fazer coletiva no Vasco, que fase! pic.twitter.com/iuRwXywKkD — Cenas Lamentáveis (@CLamentaveis) May 7, 2018

O WERLEY TA TOMANDO BANHO DE SOL NO PRESÍDIO OU DANDO COLETIVA DO VASCO PRA IMPRENSA? #PÁS pic.twitter.com/1TTWT5n0KN — JOAQUIN TEIXEIRA (@JOAQUINTEIXElRA) May 7, 2018

Mesa de plástico, cadeira de boteco e paredes de blocos. Estrutura do Vasco nas coletivas. pic.twitter.com/80DuZK1bfd — Alan Brado (@aIanbrado) May 7, 2018

O vasco pego a mesa dos churras pra coletiva

Que fase pic.twitter.com/ceUlo7iE8M — Isso é futebol (@iefutebol) May 7, 2018

Olha a situação para coletiva no Vasco hahahahahahaha faltou só a Breja na mesa de boteco! Que Zuado hhahahha — Thiago Alves (@Neizinho_tiks) May 7, 2018

Chega a ser bizarro o local que os jogadores do Vasco tem que dar entrevista kkkkkkkkkkk e o pior é que:



Custa ao menos arrumar uma cadeira preta? Só pra combinar com a mesa branca e representar as cores do clube? pic.twitter.com/Tpvx2BiVQi — M!L GR4U FUT3B0L (@milgraufutebol) May 7, 2018