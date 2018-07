Inter acerta empréstimo de zagueiro do Palmeiras

Na tarde desta quarta-feira (18), o Internacional anunciou a contratação do zagueiro Emerson Santos, do Palmeiras, por empréstimo. O jogador fica no clube gaúcho até o final de 2019.Emerson surgiu no Botafogo, após conquistar o título estadual sub-20 em 2014. Subiu para o profissional no ano seguinte, fazendo 61 jogos e um gol com a camisa alvinegra. Em litígio com o clube por conta da renovação de contrato, o zagueiro foi afastado do eleno em 2017 e acertou um pré-contrato com o Palmeiras.O jogador chegou ao alviverde paulista em janeiro de 2018, mas não teve muito espaço na equipe e só participou de duas partidas em 2018.