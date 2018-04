Inspirado em campanha de 1998, Vasco recebe o Racing

No ano em que foi campeão da Libertadores, Vasco também tinha apenas um ponto na virada do turno

A situação do Vasco no Grupo E da Copa Libertadores é complicada. Lanterna do grupo, com apenas um ponto, o cruzmaltino recebe o Racing em São Januário nesta quinta-feira (26), às 21h30, pela quarta rodada da fase de grupos da competição. Se o momento não é bom, o clube busca insipiração no passado para seguir acreditando.



Em 1998, o Vasco fechou o primeiro turno da fase de grupos da Libertadores com o mesmo um ponto que tem hoje, também na lanterna. Naquela ocasião, a equipe carioca havia conquistado seu único ponto empatando em 1 a 1 com o Chivas Guadalajara, no México. A equipe vascaína havia sido derrota pelo América-MEX e pelo Grêmio. Porém, a situação começou a virar em um jogo em São Januário num dia 26.



Era 26 de março de 1998. Tentando seguir vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final, a equipe carioca venceu o Grêmio por 3 a 1, com dois gols de Luizão e um de Donizete. O time de Antônio Lopes venceu as duas partidas restantes, se classificou em primeiro lugar no Grupo B, não perdeu mais e se sagrou campeão da Libertadores, batendo o Barcelona de Guayaquil na final.



Dez anos depois, o atual elenco vascaíno tem a dura missão de repeter o feito de Juninho, Luizão e cia. diante do Racing, por quem foi derrotado na última semana por 4 a 0 na Argentina.



"Posso garantir que o nosso grupo vai dar o máximo dentro de campo para conquistar essa vitória e dar uma respirada na Libertadores. A torcida irá comparecer e espero que ela nos incentive do começo até o final. Já demonstramos que nosso time acredita até o fim, até a última bola. O Vasco é o time da virada e agora teremos três decisões, mas só iremos para as próximas se passarmos dessa primeira. É preciso dar um passo de cada vez", disse o lateral-direito Yago Pikachu.



Alterações na equipe



Meia no último jogo, Pikachu revelou que Zé Ricardo testou algumas alterações na equipe para enfrentar o Racing. Uma das possibilidades é que Pikachu seja recuado para a lateral e Thiago Galhardo, recuperado de lesão, entre no meio de campo.



"É uma possibilidade. É uma das alterações que fizemos nesses dois dias. Não sei se o Zé vai escalar ele ou não. Mas vem nos ajudando muito. Ditou o ritmo nessa última partida. Vem crescendo. Vai nos ajudar muito. O Zé fez algumas alterações, mas ainda não definiu ao time", revelou o jogador.