Inimigos íntimos: Brasil e Bélgica terá duelos entre velhos conhecidos

Duelo pelas quartas de final coloca frente a frente dez companheiros de time e outros tantos rivais de clubes

O duelo das quartas de final da Copa do Mundo desta sexta-feira (6), às 15h, entre Brasil e Bélgica colocará frente a frente velhos conhecidos. Ao todo, dez prováveis titulares das duas seleções jogam nas mesmas equipes.



O Manchester City será a equipe mais representada no duelo. São quatro titulares do time azul de Manchester, sendo dois para cada lado: o volante Fernandinho e o atacante Gabriel Jesus pela Seleção Brasileira e o zagueiro Kompany e o meia De Bruyne do lado belga.



O duelo ainda reservará uma curiosidade. Haverá muitos duelos entre os companheiros de equipe. Como Casemiro está suspenso por ter levado o segundo cartão amarelo diante do México nas oitavas, Fernandinho será o volante da equipe brasileira. O camisa 17 terá a missão de marcar seu companheiro Kevin De Bruyne, uma das principais forças ofensivas. Os outros dois jogadores do City também irão se enfrentar constantemente. Isso porque Vincent Kompany é o zagueiro central da linha de três e ficará muitas vezes encarregado de marcar o atacante Gabriel Jesus.



Outro duelo entre companheiros de equipe se dará no lado esquerdo do ataque brasileiro. O lateral-direito do PSG Thomas Meunier terá a incumbência de marcar seu companheiro de equipe Neymar. Sincero, o belga disse não saber como marcar o camisa 10 brasileiro.



"Não sei como pará-lo. Ele é muito imprevisível. O Neymar é provavelmente o melhor jogador com quem já joguei. Contra também. De qualquer forma, vou fazer meu melhor", revelou o camisa 15, após a vitória sobre o Japão.



Outro possível duelo estará no outro lado do campo. Apesar de serem dois jogadores ofensivos, os amigos Willian e Hazard podem se encontrar algumas vezes no campo. Isso porque o ponta brasileiro volta bastante para ajudar Fagner na marcação e, por vezes, irá topar com o belga, que costuma cair muito pelo lado esquerdo do campo.



"Meu relacionamento com o Hazard é muito bom. Pela primeira vez em cinco anos de Chelsea eu vou jogar contra ele. Eu vou defender o meu lado, ele o dele e espero que eu possa me dar melhor. Ele é um dos melhores jogadores do mundo. Mas agora ele eu estou no Brasil e vou fazer de tudo para vencer esse jogo. Eu quero vencer e no final vamos continuar sendo amigos", disse Willian, que também irá ficar frente a frente com o goleiro Courtois, que também joga no Chelsea



Velhos rivais



Além dos duelos entre companheiros de equipes, ainda teremos outros atletas que estão acostumados a se enfrentarem nos campeonatos europeus.



Casos dos zagueiros Vertonghen e Aldeweireld, que jogam no Tottenham e estão acostumados a enfrentar Willian e Jesus na Premier League. No meio, Paulinho e Witsel foram rivais na China. Já na Itália, o goleiro Alisson, da Roma, e o zagueiro Miranda, da Inter, sºao adversários frequentes do atacante Dries Mertens, do Napoli.