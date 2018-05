Ingressos para a estreia da Seleção são os menos procurados pelos brasileiros

Partida contra a Sérvia, no encerramento da fase de grupos, lidera o interesse dos torcedores do país

O Brasil estreia contra a Suíça na Copa do Mundo da Rússia, no dia 17 de junho, às 15h, mas o primeiro jogo da Seleção de Tite não tem atraído tanto os torcedores brasileiros que vão ao Mundial. Segundo o StubHub, maior plataforma de compra e venda de ingressos do mundo, a partida é a que menos teve bilhetes vendidos.



O terceiro e último jogo da fase de grupos contra a Sérvia, em Moscou, no dia 27, é o confronto com mais ingressos vendidos. E logo atrás aparece o duelo contra a Costa Rica, no dia 22, em São Petersburgo.



Com exceção das partidas que envolvem a Seleção Brasileira, o jogo mais procurado pelos torcedores do país é entre Dinamarca x França, no dia 26 de junho, em Moscou.