Inglês Dele Alli virá duvida para jogo contra a Suécia

Outro que também pode ficar de fora da partida contra a Suécia é o atacante Vardy. Ele entrou no final do 2º tempo, disputou a prorrogação, mas não participou da disputa pênaltis porque sentia muitas dores na virilha.



Segundo a imprensa inglesa, o atacante do Leicester chegou a receber injeções à beira do gramado para suportar as dores até o final da prorrogação.

O meio-campista da seleção da Inglaterra pode ser desfalque na partida contra a Suécia, pela quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, no sábado, às 11h.Na partida das oitavas de final contra a Colômbia, Dele Alli foi substituído no 2º tempo com problema muscular. Ele já havia acusado a lesão na estreia da Inglaterra na vitória contra a Tunísia. Ficou fora dos outros dois jogos da fase de grupos (vitória contra Panamá e derrota para a Bélgica).O substituto de Dele Alli no confronto contra os colombianos foi Dier, que converteu o último pênalti e garantiu a classificação. O volante pode ser uma das opções do técnico Gareth Southgate para a vaga de Dele Alli.