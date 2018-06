Inglaterra goleia Panamá em Nizhny Novgorod

Nizhny Novgorod. A Inglaterra fez valer o favoritismo e aplicou uma sonora goleada de 6x1 nos panamenhos.

E foram cinco gols só no primeiro tempo. O zagueiro Stones aproveitou bem a fragilidade da defesa adversária e fez dois gols de cabeça. Foram os dois primeiros gols dele com a camisa da seleção inglesa. O gol mais bonito da partida foi o de Lingard. O atacante do Manchester United chutou de fora da área e acertou o ângulo do gol de Penedo.Quem conseguiu aproveitar ainda mais a fraqueza panamenha foi Harry Kane. O atacante fez três gols. Em duas ocasiões, a zaga do adversário se afobou dentro da área e cometeu pênalti. Kane bateu do mesmo jeito as duas vezes, no alto, forte, sem chances para o goleiro. O terceiro gol foi sem querer. Loftus-Cheek chutou de fora da área, a bola bateu no calcanhar de Kane e enganou o goleiro adversário. Com esses três gols, o capitão inglês passou Cristiano Ronaldo e Lukaku na artilharia da Copa do Mundo, com cinco gols.

O Panamá não ameaçou de nenhuma maneira o gol de Pickford até os 32 minutos do segundo tempo. O goleiro inglês sairia de campo com o uniforme amarelo limpinho se não fosse por Felipe Baloy. Após a cobrança de falta na área, o ex-jogador de Grêmio e Atlético Paranaense, deu um carrinho na bola e acertou o cantinho do gol inglês. Pickford até pulou mas não alcançou a bola. A torcida panamenha no estádio foi ao delírio com o primeiro gol da seleção na Copa do Mundo. Com 37 anos, Baloy é o jogador mais velho do Panamá no torneio.



Na última rodada do grupo, a Inglaterra vai para a disputa da primeira colocação contra a Bélgica, que também venceu as duas primeiras partidas. O Panamá vai tentar a primeira e única vitória contra a Tunísia.