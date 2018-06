Inglaterra e Portugal vencem amistosos

Já a equipe portuguesa, derrotou o time argelino, em Lisboa, pelo placar de 3 a 0. O jogo foi marcado pelo retorno de Cristiano Ronaldo à equipe, mas os gols foram marcados por Gonçalo Guedes, duas vezes, e Bruno Fernandes.

Em seus penúltimos testes antes do início da Copa do Mundo da Rússia, Inglaterra e Portugal venceram seus amistosos nesta quinta-feira (7).Jogando em Leeds, a seleção inglesa bateu a Costa Rica, adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Rashford, no primeiro tempo, e Welbeck, na segunda etapa.