Inglaterra celebra renovação feita por Southgate

Semifinalista da Copa do Mundo após 28 anos, a Inglaterra celebra o trabalho realizado pelo técnico Gareth Southgate, que recuperou a imagem da seleção ao liderar o time inglês no Mundial da Rússia. Sua escolha no comando da equipe, após demissão de Sam Allardyce por envolvimento em escândalo de corrupção em novembro de 2016, até pouco tempo, não havia despertado maior entusiasmo na torcida.





Relacionado Nova geração da Inglaterra à prova Técnico croata projeta duelo contra Harry Kane Ingleses trocam treinamento por yoga Por outro lado, a empresa Sir Plus propôs patrocinar o técnico com seu modelito de maneira vitalícia. "Estou realmente impressionado pelo rendimento de Gareth Southgate. E por suas escolhas de vestimenta", declarou o diretor geral, Henry Hales, ao London Evening Standard. Após o jogo contra a Suécia, a catedral de Exeter difundiu nas redes sociais um vídeo de seu organista tocando o hino não oficial da seleção ("Football's Coming Home" - o futebol está voltando para casa, na tradução)", composta em 1996. A música, que evoca o entusiasmo dos torcedores antes de cada competição, voltou a ganhar popularidade durante a Copa 2018.

Ex-zagueiro da seleção inglesa com carreira em vários clubes da Premier League, Southgate marcou a memória de muitos torcedores ingleses por ter perdido pênalti contra a Alemanha na Eurocopa-1996. Como treinador, antes de liderar o time inglês, Southgate só havia liderado o Middlesbrough no ano em que o clube foi rebaixado à segunda divisão e teve passagem pela equipe Sub-21 da Inglaterra.Mas a sua situação mudou durante a campanha inglesa na Copa do Mundo da Rússia-2018, especialmente após superar a Suécia por 2 a 0, que colocou a Inglaterra na semifinal. No país na Rainha Elizabeth, a marca de roupas Marks & Spencer, responsável pela vestimenta oficial da seleção inglesa fora de campo, declarou no último sábado (7) o "dia nacional do colete", em homenagem ao traje característico de Southgate.