Inglaterra bate Suécia e volta à semifinal de Copa após 28 anos

Para superar a retranca sueca, os ingleses souberam utilizaram uma de suas melhores armas: os cabeceios certeiros. Em cobrança de escanteio de Young, o zagueiro Maguire sobe e manda para o fundo das redes da Suécia.



No final do 1º tempo, Sterling poderia ter ampliado para os ingleses, mas desperdiçou duas oportunidades claras. Na primeira estava impedido, mas na segunda prendeu muito a bola, não passo e acabou sendo bloqueado pela zaga da Suécia.



A Suécia tentou chegar ao empate, mas encontrou pela frente o jovem goleiro Pickford, que já havia defendido pênalti contra a Colômbia, e fechou o gol. Logo no começo da etapa final, Berg cabeceou, e o goleiro inglês fez grande defesa.



Os ingleses aceleram o ritmo da partida e não demoraram para ampliar, novamente pelo alto. . Lingard faz cruzamento certeiro, Dele Alli aparece por trás da zaga e cabeceia para fazer 2 a 0. Dos 11 gols marcados pela Inglaterra nesta Copa, cinco foram de cabeça.



O placar se manteve até o final pelas ótimas defesas do goleiro Pickford. O suecos tiveram mais duas boas oportunidades, mas pararam no camisa 1 inglês.

A Inglaterra venceu a Suécia por 2 a 0, neste sábado (7), em Samara, e se classificou a semifinal da Copa do Mundo da Rússia. Os ingleses voltam a disputar uma vaga na final de Copa após 28 anos, a última havia sido em 1990. O adversário sairá da partida entre Croácia e Rússia, neste sábado (7), em Socchi.Campeã mundial em 1966, os ingleses mantém vivo o sonho da conquista do bicampeonato mundial. Com uma seleção jovem, o técnico Gareth Southgate chegou a Rússia sem ser tão badalado, e em nenhum momento a Inglaterra era apontada como uma das favoritas. Mas foi crescendo e quer seguir em busca do título, que não vem há 52 anos.Em uma partida de ataque contra a defesa, a Inglaterra tomou a iniciativa, mas não teve tanta facilidades para furar o bloqueio montado pela Suécia. O artilheiro Harry Kane até tentou, mas faltou pontaria depois do passe de Sterling.