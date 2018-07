Imprensa uruguaia crava desfalque de Cavani contra a França

Ao que tudo indica, Edinson Cavani será mesmo desfalque do Uruguai no jogo contra a França, nesta sexta-feira, às 11h (de Brasília), em jogo que abre as quartas de final da Copa do Mundo. Segundo informação do jornal "Ovación", o atacante não participou do treino fechado para a imprensa, ficando restrito apenas a trabalhos físicos na academia e fisioterapia. A publicação uruguaia, no entanto, não descartou a possibilidade de Cavani integrar o banco de reservas