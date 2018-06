Egito x Uruguai tem torcida comportada no Museu do Futebol

Aos 16 anos, o egípcio Tawfik Metwally assistiu, pela primeira vez, nesta sexta-feira (15), a seleção de seu país participar de uma Copa do Mundo. Junto dos pais e de dois irmãos, o jovem chegou às nove horas da manhã no Museu do Futebol, dentro do estádio do Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, para acompanhar a partida entre Egito e Uruguai.

Vestindo terno e gravata preta, Metwally demonstrava apreensão pelo olhar. Em fala contida, falou sobre a sua experiência com o futebol antes da partida, que terminou com a vitória do Uruguai por 1 a 0. "Eu não tenho muito contato com futebol, assisto mais a Copa e, dessa vez, para torcer pelo meu país. Mo Salah é bom, mas o time não gira em torno dele, então todos devem colaborar", defendeu o estudante, ao ser questionado sobre a ausência do craque da seleção egípcia, que ficou no banco por ainda estar se recuperando de uma contusão na final da Champions League.

A exibição da partida dentro do Museu do Futebol aconteceu graças a parceria da instituição com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira e o consulado do Uruguai. O evento reuniu imigrantes e autoridades de vários países, todos juntos, sentados em uma arquibancada de carpete, improvisada no meio do salão do primeiro andar.





Para o presidente da Câmara Árabe, o sírio Rubens Hannun, o futebol é um fenômeno mundial. "Temos uma comunidade árabe expressiva aqui e o futebol é um elemento de integração importante", afirmou. Do outro lado do salão, Dori Goren, Cônsul Geral de Israel em São Paulo, fazia coro a torcida do país sul-americano. "Minha esposa é uruguaia e eu fui embaixador de Israel no país. De coração, estou aqui para torcer para o Uruguai" conta o Cônsul, não muito empolgado com a situação do seu país natal no esporte. "Israel não é muito forte no futebol, só chegamos ao Mundial uma vez, em 1970, e fomos eliminados na fase de grupos", contou Goren, residente em São Paulo desde 2016.